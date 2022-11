La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Bologna e Torino valido per la 13esima giornata di campionato. Allo stadio Dall'Ara il Bologna si impone in rimonta per 2-1: sblocca la gara al 26' dal dischetto Lukic, nella ripresa Orsolini pareggia al 64' e Posch al 73' ribalta il punteggio.

Con questo successo la squadra di Thiago Motta sale a 16 punti in classifica, il Torino resta a 17.