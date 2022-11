Serie A, Hellas Verona-Juventus 0-1: decide Kean. Bianconeri momentaneamente terzi in classifica

La Juventus vince ancora e vola momentaneamente al terzo posto in classifica. I bianconeri hanno vinto in casa dell'Hellas Verona per 0-1 grazie alla rete di Kean al minuto 60. La partita è stata molto combattuta e ricca di episodi da VAR (cancellato un rigore per gli scaligeri e un tocco di Danilo con la mano in area giudicato regolare dall'arbitro), ma alla fine hanno prevalso i bianconeri. Con questo successo la Juventus sale a 28 punti, mentre l'Hellas Verona rimane in ultima posizione con 5 punti.