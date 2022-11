Serie A, Empoli-Sassuolo 1-0: decide Baldanzi. La Cremonese pareggia 2-2 contro la Salernitana al minuto 89

Il sabato di Serie A si è aperto con la sfida tra Empoli e Sassuolo, terminata con il punteggio di 1-0: decide la rete del giovane Baldanzi realizzata al minuto 64. Con questo successo i toscani salgono al dodicesimo posto, portandosi a un punto di distanza proprio dai neroverdi.

In contemporanea si è disputata anche Salernitana-Cremonese ed è stata una partita ricca di emozioni. I padroni di casa sono passati in vantaggio al minuto 3 con Piatek, ma al 12' Okereke ha ristabilito la parità. Al 38', però, Coulibaly ha messo a segno la rete del momentaneo vantaggio dei campani. Al minuto 89 l'arbitro ha assegnato un rigore alla Cremonese, ma Sepe lo ha respinto: il direttore di gara ha deciso di far ripetere il penalty poiché il portiere non aveva mantenuto il piede sulla linea. Si è ripresentato così dal dischetto Ciofani, il quale ha sbagliato nuovamente, ma ha segnato sulla ribattuta. Il match termina quindi sul 2-2. Con questo pareggio la Salernitana sale a 17 punti, mentre la Cremonese sale al diciottesimo posto con 6 punti.