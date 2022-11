Serie A, colpo del Lecce: battuta l'Atalanta 2-1

In casa, nel turno infrasettimanale valido per la 14esima giornata di campionato, il Lecce supera l'Atalanta per 2-1. In due minuti nel corso del primo tempo, al 28' e al 30', i padroni di casa si portano avanti con Baschirotto e Di Francesco, nel finale della prima frazione di gioco Zapata accorcia le distanze. Il Lecce sale a 12 punti, mentre la squadra di Gasperini resta a 27, a +1 sulla Roma.