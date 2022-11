Serie A, Bologna-Sassuolo 3-0: i rossoblù vincono il derby emiliano

Il Bologna batte 3-0 il Sassuolo e vince il derby emiliano della quindicesima giornata di Serie A. Successo netto per i rossoblù, che passano in vantaggio al 30' del primo tempo con la zampata di Aebischer sul cross di Lucumì, e raddoppiano al 50' con l'ottava rete in campionato di Arnautovic, bravo a farsi trovare libero da Soriano e a depositare in rete dopo aver saltato Consigli. Nel finale, al 78', arriva anche il terzo gol firmato da Ferguson con uno splendido tiro a giro sul secondo palo. La squadra di Thiago Motta si stacca dai neroverdi e chiude il 2022 a quota 19 punti, al momento all'undicesimo posto, in attesa del match di domani della Salernitana. La formazione di Alessio Dionisi, invece, inanella la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, resta quattordicesima in classifica e rischia di essere agganciata dal Monza, che affronterà proprio i campani nel match dell'U-Power Stadium.