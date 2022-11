Serie A, Atalanta-Napoli 1-2: nona vittoria consecutiva in campionato per i partenopei

Il Napoli sa solo vincere. Gli uomini di Luciano Spalletti battono l'Atalanta per 1-2 e conquistano il nono successo consecutivo in campionato. Al 19' è la Dea a passare in vantaggio grazie al rigore di Lookman, i partenopei hanno avuto la forza di ribaltarla già nel primo tempo con uno scatenato Osimhen ed Elmas. Con questa vittoria il Napoli blinda il primo posto in classifica e va a +8 proprio dall'Atalanta, che rimane al secondo posto in attesa di Milan-Spezia.