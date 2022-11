Sassuolo-Roma: Berardi convocato da Dionisi (FOTO)

Domenico Berardi è stato convocato per Sassuolo-Roma. Lo testimonia una foto del capitano neroverde pubblicata su Twitter dal bordocampista di Dazn, Tommaso Turci. Il numero 10 sarà dunque a disposizione del tecnico Alessio Dionisi, anche se difficilmente partirà dall'inizio, vista la lunga assenza per infortunio. Potrebbe, però, rappresentare un'arma in più a gara in corso per l'ex allenatore dell'Empoli.