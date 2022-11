Il Sassuolo si è allenato nel pomeriggio al Mapei Football Center in vista della sfida in casa contro la Roma, in programma mercoledì alle 18.30. Riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a campo ridotto per i neroverdi, che nel pomeriggio di domani effettueranno la seduta di rifinitura.

In mattinata, alle ore 11,30, è invece prevista la conferenza stampa prepartita del tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi.

(sassuolocalcio.it)

