ROMA-TORINO: le formazioni UFFICIALI. Out Karsdorp, Volpato dal 1'. Dybala e Pellegrini in panchina. Riscaldamento in corso (VIDEO)

Per chiudere col sorriso: la Roma, reduce dal pareggio col Sassuolo e dalla vicenda Karsdorp dopo le dichiarazioni di Mourinho, ospita alle 15.00 all'Olimpico il Torino nella 15esima giornata di campionato, ultima gara prima della sosta per il Mondiale. José Mourinho ritrova Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini dopo l'infortunio e si accomodano in panchina. Out Karsdorp che ha lasciato la città, il tecnico giallorosso conferma il terzetto difensivo, sceglie Camara e Cristante in mezzo al campo con Celik e Zalewski sugli esterni. Chance per Volpato dal 1' con Zaniolo alle spalle di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Pellegrini, Matic, Bove, Tripi, Tahirovic, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti, Dybala.

All.: Mourinho.

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Zima; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

A disp.: Berisha, Gemello, Rodriguez, N'Guessan, Bayeye, Singo, Seck, Adopo, Radonjic, Garbett, Karamoh, Ilkhan, Pellegri.

All.: Juric.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Berti - Vono. IV uomo: Piccinini. VAR: Nasca. AVAR: Guida.

PREPARTITA

14.25 - In corso il riscaldamento della Roma:

14.05 - L'arrivo della squadra all'Olimpico:

14.00 - Roma e Torino comunicano le scelte di Mourinho e Juric:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/qWGCOzi4d7 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 13, 2022

❗️ FORMAZIONI Ecco i nostri titolari contro la Roma#SFT | #RomaTorino pic.twitter.com/r6d8lxL0Gr — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 13, 2022

13.38 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter la formazione ufficiale: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. In panchina, tornati nuovamente a disposizione, Dybala e Pellegrini.