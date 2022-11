Roma-Torino: il gol di Matic il più tardivo dei giallorossi in Serie A dal 2011

Segno X allo Stadio Olimpico tra Roma e Torino con i giallorossi che hanno agguantato il pareggio soltanto nel recupero grazie alla rete di Nemanja Matic. Come riportato dalla società specializzata in statistiche, il gol del serbo, arrivato al 93'24'', è il gol casalingo più tardivo della Roma in Serie A dalla rete di Daniele De Rossi contro il Cagliari dell'11 settembre 2011 (96'03''). Si tratta anche del primo gol in maglia giallorossa dell'ex giocatore di Manchester United e Chelsea.

93 - Quello di Nemanja Matic al 93'24'' è il gol casalingo più tardivo della Roma in #SerieA dalla rete di Daniele De Rossi contro il Cagliari l'11 settembre 2011 (96'03''). Extremis.#RomaTorino — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 13, 2022