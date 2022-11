A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Torino, ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale e match valido per la 15esima giornata di Serie A, Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati. A disposizione del tecnico granata 24 giocatori, compreso Pellegri. Out Lukic e Schuurs.

? | CONVOCATI Sono 24 i calciatori selezionati da mister Juric per #RomaTorino#SFT pic.twitter.com/NbcYZ558PK — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 13, 2022