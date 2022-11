Roma-Torino: espulso Mourinho per proteste

All'89' di Roma-Torino, l'arbitro Rapuano ha espulso l'allenatore dei giallorossi, José Mourinho, colpevole di aver protestato in modo eccessivo dopo un calcio di punizione non fischiato ai suoi. Lo Special One ha continuato a inveire contro il direttore di gara anche dopo il cartellino rosso e prima di lasciare il campo ha salutato l'allenatore del Torino, Ivan Juric, con la mano alzata.