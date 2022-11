Roma-Lazio, i convocati di Sarri: out Immobile

Alle 18.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby di Roma, valido per la 13esima giornata di campionato. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, a poche ore dalla stracittadina, ha diramato la lista dei convocati: out Ciro Immobile, ancora alle prese con un infortunio. Non ci sarà per squalifica, invece, Milinkovic-Savic.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.

(sslazio.it)

