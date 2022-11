Roma distratta: è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato al gol degli avversari in Serie A

La Roma è sotto al primo tempo contro la Lazio: i biancocelesti stanno vincendo per 0-1 grazie alla rete di Anderson, ma tutto è nato da un gravissimo errore di Ibanez, il quale ha perso il pallone in area sulla pressione di Pedro. Non è la prima volta che i giallorossi regalano un gol agli avversari, infatti come riporta il sito di statistiche OptaPaolo, è la quarta volta che gli uomini di Mourinho commettono un errore che porta ad una rete degli avversari: nessuna squadra ha fatto peggio in questa Serie A.

4 - La Roma è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato al gol (4) in questa stagione di Serie A. Distrazione.#RomaLazio #SerieA — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 6, 2022