Mourinho: domani alle 15.30 la conferenza stampa in vista del Sassuolo

Domani alle ore 15.30 si svolgerà la conferenza stampa dell'allenatore della Roma, José Mourinho, in vista della sfida in casa del Sassuolo, in programma mercoledì alle ore 18.30. La sfida contro i neroverdi sarà l'ultima in trasferta per i giallorossi prima della sosta per il Mondiale, mentre Zaniolo e compagni chiuderanno il 2022 in casa, domenica alle 15 contro il Torino.