Juventus, la nota del club: "Infondate le contestazioni della procura, difenderemo i nostri interessi"

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in cui prende posizione in merito a quanto riportato da alcuni media, a seguito dell’avvio del procedimento Consob di accertamento di presunte non-conformità contabili. La società bianconera afferma che le contestazioni della procura non paiono fondate e che intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi, societari, economici e sportivi, in tutte le sedi.

Questa la nota integrale: