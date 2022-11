Hellas Verona, Hien: "Tahirovic ha tutte le potenzialità per trovare spazio nella Roma"

EXPRESSEN.SE - Isak Hien, difensore svedese dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata giornalistica su Benjamin Tahirovic, centrocampista della Roma classe 2003, che ha giocato con il calciatore gialloblù ai tempi del Vasalunds IF.

Queste le sue dichiarazioni:

"È un giocatore che ha tutte le potenzialità per trovare spazio nella Roma. Credo molto in lui. Era bestiale anche allora (al Vasalunds IF, ndr). Tutti pensavamo che avesse le qualità per arrivare in alto e ora fa parte della rosa della Roma. L'ho anche salutato quando li abbiamo incontrati".

Quanto sei bravo se riesci a giocare nella Roma e in Serie A?

"È un campionato fantastico con buoni calciatori. Il solo fatto di giocare lì è una gran cosa. La Roma è un grande club. Ed è importante il fatto che un giovane come lui abbia la possibilità di giocare anche nella situazione in cui si trova la squadra. I giallorossi hanno molta pressione addosso per ottenere risultati. Quindi, se fai parte di una squadra del genere e riesci a giocare, significa che sei un buon calciatore".

