Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le sue decisioni dopo il quattordicesimo turno di campionato, che si concluderà stasera con Verona-Juventus e Lazio-Monza. Bryan Cristante e Gianluca Mancini entrano in diffida dopo la quarta ammonizione rimediata ieri, nella sfida contro il Sassuolo. Terza sanzione, invece, per Nicolò Zaniolo, a cui l'arbitro Giovanni Ayroldi ha mostrato il cartellino giallo per le eccessive proteste.

(legaseriea.it)

