FOTO - Sassuolo-Roma: Mourinho regala una maglia giallorossa ad un piccolo tifoso in carrozzina

Tenero siparietto di Josè Mourinho poco prima dell'inizio del secondo tempo di Sassuolo-Roma. Lo Special One infatti era tornato inizialmente in panchina attendendo il ritorno delle squadre in campo, salvo poi fare rientro negli spogliatoi. Il motivo? Il portoghese è tornato indietro per regalare una maglia della Roma ad un piccolo tifoso in carrozzina.