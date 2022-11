FOTO - Roma-Torino, striscione in Curva Sud contro la Coppa del Mondo: "Qatar 22 vergogna mondiale"

Durante il secondo tempo di Roma-Torino, nella Curva Sud dello Stadio Olimpico è apparso uno striscione contro il prossimo Campionato del Mondo, che comincerà tra pochi giorni in Qatar. "Migliaia di lavoratori morti, devastazione ambientale. Qatar 22 vergogna mondiale", è il messaggio del tifo organizzato romanista, contrario alla prima Coppa del Mondo che non si disputerà in estate.