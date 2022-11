FOTO - Roma-Torino, striscione della Curva Sud per Gabriele Sandri: "15 anni son passati ma il ricordo rimane intatto"

Durante il primo tempo di Roma-Torino, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, la Curva Sud ha esposto uno striscione in memoria di Gabriele Sandri. "15 anni son passati ma il ricordo rimane intatto. Gabriele per sempre", recita lo striscione. Lo scorso 11 novembre, infatti, è ricorso il quindicesimo anniversario della morte del tifoso laziale, ucciso nell'area di servizio di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, mentre stava andando a sostenere i biancocelesti in trasferta.