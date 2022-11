FOTO - Roma-Torino 0-0

Nessun gol e poche emozioni nel primo tempo della sfida tra Roma e Torino, sfida dello Stadio Olimpico che chiuderà il 2022 di giallorossi e granata. Regna l'equilibrio, finora, tra la squadra di Mourinho e quella di Juric. La Roma ci ha provato con un sinistro a incrociare di Zaniolo finito alto e con un colpo di testa di Mancini su azione di corner uscito di poco. Un paio di occasioni anche per il Torino, che ha impensierito i giallorossi con un colpo di testa di Sanabria, un tiro da fuori di Miranchuk e un tiro-cross pericolo di Singo, sul quale Rui Patricio è stato bravo ad arrivare prima dell'attaccante paraguaiano. Da segnalare anche il calcio di rigore in favore dei giallorossi prima assegnato per un tocco di mano di Ricci e poi revocato da Rapuano dopo l'on field review al 24'.