FOTO - Roma-Lazio, striscione ironico dei giallorossi sulla retrocessione dei biancocelesti in Conference League: "Non snobbatela, noi ci teniamo"

Manca sempre meno al calcio d'inizio tra Roma e Lazio, derby valido per la tredicesima giornata di campionato. Il clima all'interno dello Stadio Olimpico è caldissimo e in Tribuna Tevere è apparso uno striscione dei tifosi giallorossi che ironizza sugli eterni rivali, retrocessi in Conference League dopo il terzo posto ottenuto nel girone di Europa League: "Non snobbatela, noi ci teniamo", che riprende il contenuto di uno striscione che fu scritto dai romanisti riguardo alla Coppa Italia.