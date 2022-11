FOTO e VIDEO - Roma-Lazio, la coreografia da brividi della Curva Sud: "1927: Noi decidemmo di essere Roma!!!"

Atmosfera da brividi quella allo Stadio Olimpico per il derby tra Roma e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. All'ingresso delle due squadre in campo, la Curva Sud ha risposto presente mettendo in mostra una clamorosa coreografia: "1927: Noi decidemmo di essere Roma!!!", il contenuto dello striscione, in cui figurano anche il logo della Roma e lo stemma SPQR. Durante l'inno "Roma, Roma Roma", cantato a squarciagola da tutti tifosi romanisti, è andato in scena uno spettacolare gioco di colori.