Dopo una lunga assenza che si protrae da settembre, Riccardo Sottil ha scelto di operarsi. L'esterno offensivo della Fiorentina ha optato per la via chirurgica per superare i problemi legati all'ernia al disco e poter rientrare in campo presto e al meglio della forma. La Roma affronterà la Viola nella diciottesima giornata di campionato, in programma domenica 15 gennaio alle 20.45. Non è ancora chiaro se Sottil potrà essere della partita o meno.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE