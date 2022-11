Fiorentina: lesione di secondo grado al bicipite femorale per Nico Gonzalez

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso note le condizioni fisiche di Nico Gonzalez, costretto a saltare il Mondiale con la sua Argentina a causa di un infortunio muscolare. L'ex esterno dello Stoccarda ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra e non è detto che possa essere a disposizione di Vincenzo Italiano per la ripresa del campionato, il 4 gennaio contro il Monza. La Roma affronterà la Fiorentina undici giorni più tardi, nel match dell'Olimpico in programma il 15 gennaio alle 20:45.

Questo il comunicato integrale della società viola:

ACF Fiorentina rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, lo staff medico viola è stato informato dai colleghi argentini di quanto accaduto ieri all’atleta Nicolas Gonzalez. Durante la seduta di allenamento pomeridiana il calciatore è stato costretto ad abbandonare l’attività per una problematica muscolare.

Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.

