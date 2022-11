Dybala, domani il ritorno in gruppo. E lui manda un messaggio a chi sarà in Qatar

Domani Paulo Dybala lavorerà in gruppo con i compagni che non scenderanno in campo nel match contro il Sassuolo, mentre venerdì si allenerà con la squadra al completo in vista della sfida contro il Torino. L'obiettivo del numero 21 giallorosso è giocare qualche minuto contro i granata per convincere il Commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, a convocarlo per il Mondiale, come è ormai molto probabile che accada.

In Qatar Dybala potrebbe incontrare anche un gruppo di ciclisti argentini che stanno facendo 10mila chilometri per recarsi a Doha in bicicletta, a cui ha mandato un videomessaggio con l'auspicio di incontrarsi al Mondiale.

(corrieredellosport.it)

