Bologna, Motta: "Contro la Roma sarà molto difficile"

SKY SPORT - Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito alla vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo per 3-0. Il tecnico dei rossoblu si è soffermato anche sul prossimo impegno di campionato, in cui affronterà la Roma. L'appuntamento è fissato per il 4 gennaio alle ore 16:30 e sarà la prima partita dopo la sosta per il Mondiale. Le sue parole.

Questo riposo arriva al momento giusto?

"Si va al riposo per mettere la squadra in condizioni migliori quando si tornerà in campo, sono felice per chi andrà al Mondiale. Al ritorno penseremo a lavorare per mettere la testa alla prossima partita contro la Roma che sarà molto difficile".