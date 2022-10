I tifosi della Roma colorano di giallorosso anche il settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris in occasione della sfida, valida per la 10a giornata di campionato, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. E i romanisti offrono un bellissimo spettacolo intonando "Roma, Roma, Roma" e sventolando le bandiere, come mostra il club con un video su Twitter: