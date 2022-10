VIDEO - Mourinho scherza su Kvaratskhelia: "Magari gli posso dare un calcio..."

Spazio anche per una battuta nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli. A Trigoria José Mourinho ha parlato, scherzando e sorridendo, anche di Kvaratskhelia, uno dei punti forza della squadra di Spalletti: "Da me non dovete aspettarvi niente. Magari se passa vicino a me, se posso dargli un calcio... Adesso è troppo facile dire che tutti erano interessati. L'unica cosa che interessa è che sia andato al Napoli, che ha scelto bene e magari anche lui ha scelto bene il Napoli".