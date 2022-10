VIDEO - Mourinho: "Dalla prossima partita di campionato Celik in condizione di giocare"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli, il tecnico giallorosso José Mourinho ha anche commentato la sfida di domani rivelando anche il prossimo rientro di Zeki Celik dopo l'infortunio. "Tutti a disposizione? Sì, a parte Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik. Penso che Celik dalla prossima partita di campionato sarà in condizione di giocare. La condizione è buona, dopo tante partite di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro e per recuperare calciatori che avevano giocato tanto, che avevano bisogno di un periodo di recupero e di allenamento, per preparare questa partita. Non c'è tanto da dire. Il Napoli è la prima squadra in classifica, dopo 10 gare ha già un significato. Giochiamo contro il primo in classifica, ma abbiamo il diritto di giocare, di pensare che vogliamo tanto giocare. Penso sia un'opinione generale che il Napoli sia favorito ma qualche volta il favorito perde".