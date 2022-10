Nonostante il ko conro il Napoli, non si placa l'amore dei tifosi della Roma. In vista della prossima sfida di Verona contro l'Hellas, in programma lunedì 31 ottobre, si prospetta un tutto esaurito per quel che riguarda il settore ospiti. Biglietti polverizzati in poche ore da parte dei tifosi giallorossi: sono pochi infatti i tagliandi rimasti per la Curva Nord dello stadio Bentegodi, quella riservata alle tifoserie ospiti.

(hellasverona.vivaticket.it)

VAI ALLA NEWS