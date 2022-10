VERONA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Ibañez. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Da Verona fino al derby: inizia dallo stadio Bentegodi una settimana impegnativa per la Roma, che affronterà anche il Ludogorets in Europa League prima della stracittadina in scena domenica prossima. Oggi, alle 18.30, la squadra di Mourinho è ospite dell'Hellas Verona nel posticipo della 12a giornata di campionato con l'obiettivo sorpasso: una vittoria consentirebbe alla Roma di superare in classifica Lazio ed Inter e di salire al 4° posto.

Il tecnico giallorosso perde Spinazzola per infortunio, ritrova nel terzetto difensivo Ibañez. In mezzo al campo spazio ancora alla coppia Cristante-Camara, con Zalewski e Karsdorp sulle corsie. Davanti Zaniolo e Pellegrini supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Hongla, Depaoli; Kallon, Henry.

A disp.: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Hien, Lasagna, Djuric, Magnani, Terracciano, Praszelik, Cabal, Sulemana.

All.: Bocchetti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Celik, Matic, Bove, Tripi, Volpato, Shomurodov, El Shaarawy, Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Vivenzi - Cipressa. IV uomo: Baroni. VAR: Maresca. AVAR: Aureliano.

PREPARTITA

17.55 - Inizia la fase di riscaldamento pre-partita della Roma:

17.40 - Anche il Verona annuncia l'11 ufficiale. Out Verdi, che non è presente neanche in panchina.

17.30 - La Roma comunica le scelte di Mourinho:

17.20 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa il giornalista di Dazn Tommaso Turci:

17.15 - La squadra è allo stadio, sopralluogo dei giocatori in corso: