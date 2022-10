Dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, il difensore del Verona Federico Ceccherini ha parlato ai microfoni del club commentando anche la sfida contro la Roma in programma lunedì al Bentegodi: "Voglio ringraziare i tifosi perché sono sempre con noi e non mollano mai, sicuramente nemmeno noi lo faremo fino alla fine. Vogliamo dimostrare che possiamo tornare sui nostri livelli e lavorando ci riusciremo. Affronteremo la Roma dando il massimo, senza risparmiarci come sempre".

(hellasverona.it)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE