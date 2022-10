Torino, infortunio per Ola Aina: salta la Roma

Arriva una brutta notizia per il Torino di Ivan Juric: l'esterno di centrocampo Ola Aina ha terminato in anticipo l'allenamento odierno a causa di un infortunio ed ha subito svolto degli accertamenti per valutare la gravità dello stop. Questo il report medico: "Il calciatore Ola Aina ha finito anzitempo la sessione odierna. I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni".

Il ventiseienne, quindi, salterà anche Roma-Torino, in programma domenica 13 novembre alle ore 15 e ultima partita prima della pausa per il Mondiale in Qatar.

(torinofc.it)

