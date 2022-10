Serie A, Udinese-Torino 1-2: colpaccio dei granata. I friulani rimangono a -1 dalla Roma

Nel lunch match di Serie A il Torino batte a sorpresa l'Udinese per 1-2. Gli uomini di Juric hanno sbloccato la partita grazie alla rete di Ola Aina al minuto 14, ma al 26' Deulofeu ha pareggiato i conti. Nel secondo tempo, però, è arrivata la doccia gelata per i friulani: al 69' Pellegri ha spinto in rete il passaggio vincente di Radonjic e ha messo a segno il gol del definitivo 1-2. Il Torino, senza vittoria da 5 partite, sale al nono posto in classifica con 14 punti, mentre l'Udinese rimane sesta a 21 punti, a -1 dalla Roma, che ha anche una partita in meno.