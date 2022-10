Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: i nerazzurri tornano alla vittoria grazie alla doppietta di Dzeko

La nona giornata di Serie A si è aperta con la bella sfida tra Sassuolo e Inter, terminata con il punteggio di 1-2 in favore dei nerazzurri. Al termine del primo tempo gli uomini di Inzaghi sono passati in vantaggio grazie alla zampata di Dzeko, ma al 60' il solito Frattesi ha realizzato il gol del pareggio. Solamente quindici minuti più tardi, però, l'attaccante bosniaco ha sfruttato l'assist di Mkhitaryan e ha punito nuovamente Consigli, regalando così all'Inter un successo che mancava da due partite. I nerazzurri salgono a 15 punti, a -1 dalla Roma, mentre il Sassuolo rimane nono in classifica a quota 12.