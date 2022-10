Serie A, Sassuolo-Hellas Verona 2-1: decide il solito Frattesi

L'undicesima giornata di Serie A è terminata con la vittoria del Sassuolo contro l'Hellas Verona per 2-1. La formazione gialloblu era passata in vantaggio al minuto 2 grazie al tiro cross insidioso di Ceccherini con cui ha sorpreso Consigli, ma Laurienté ha pareggiato i conti al 32'. Alla fine il match è stato deciso dal solito Frattesi, che al minuto 74 si è inserito in area e ha spedito il pallone in porta, regalando così la vittoria ai neroverdi. Con questo successo il Sassuolo sale al nono posto in classifica con 15 punti, mentre l'Hellas Verona è penultimo a quota 5 punti.