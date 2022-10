Serie A: pokerissimo del Sassuolo sulla Salernitana. La Samp cade in casa con il Monza, pari tra Lecce e Cremonese

Tre gare in questo pomeriggio di Serie A, e a spiccare è il Sassuolo che in casa batte 4-0 la Salernitana. Emiliani in vantaggio con la rete di Lauriente, a cui pochi minuti dopo fa seguito il raddoppio dal dischetto di Pinamonti. Nella ripresa le reti di Thorstvedt,

Harroui e Antiste per il 5-0 finale. Ennessima sconfitta stagionale invece per la Sampdoria, che a Marassi cade 0-3 con il Monza, che centra la sua seconda vittoria di fila. Decisive per la squadra di Palladino le reti di Pessina, Caprari e Sensi. Termina in parità, infine, la sfida tra Lecce e Cremonese, che lo sblocca dopo pochi minuti con la rete di Ciofani. Firmato da Strefezza il pareggio salentino.