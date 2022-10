Serie A, Napoli-Sassuolo 4-0: partenopei inarrestabili. Tripletta di Osimhen

La dodicesima giornata di Serie A si apre con la super vittoria del Napoli contro il Sassuolo. I partenopei sembrano davvero inarrestabili e, dopo aver vinto in casa della Roma per 0-1, si impongono per 4-0 anche sul Sassuolo. Gli uomini di Spalletti chiudono la pratica dopo appena 36 minuti, infatti realizzano tre reti grazie a Osimhen (doppietta) e Kvaratskhelia. Al minuto 77, però, l'attaccante nigeriano trova addirittura la sua tripletta personale, mettendo a segno il gol del definitivo 4-0. All'84' il Sassuolo è anche rimasto in 10 a causa dell'espulsione di Laurienté. Il Napoli, primo in classifica, sale a quota 32 punti, mentre i neroverdi rimangono noni con 15 punti.