Serie A, Napoli-Bologna 3-2: decisivo Osimhen. Azzurri in vetta alla classifica

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli prosegue la marcia in campionato battendo il Bologna 3-2 nella 10a giornata e portandosi nuovamente in vetta alla classifica a 26 punti, a +2 sull'Atalanta. La squadra di Spalletti subisce il vantaggio degli ospiti con Zirkzee al 41', ma allo scadere del primo tempo Juan Jesus ristabilisce la parità. Nella ripresa Lozano porta avanti il Napoli, prima del pari di Barrow al 51'. È decisiva la rete di Osimhen, subentrato nel corso del match, al 69' per il 3-2 finale.