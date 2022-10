Serie A, Monza-Bologna 1-2: Ferguson e Orsolini regalano a Thiago Motta la seconda vittoria consecutiva

La dodicesima giornata di Serie A si è conclusa con la gara tra Monza e Bologna, terminata con il punteggio di 1-2 per i rossoblu. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, è la formazione di Palladino a passare in vantaggio al minuto 57 grazie al rigore trasformato da Petagna. Dopo appena 3 minuti, però, il Bologna pareggia i conti con Ferguson e al 73' trova addirittura il gol del definitivo 1-2 grazie a Orsolini. Con questo successo gli emiliano salgono in dodicesima posizione con 13 punti, mentre il Monza rimane quindicesimo con 10 punti.