Serie A, Milan-Juventus 2-0: Tomori e Diaz stendono i bianconeri

Il big match della nona giornata di Serie A tra Milan e Juventus termina con il punteggio di 2-0 in favore dei rossoneri. La partita è ricca di emozioni, ma alla fine sono gli uomini di Stefano Pioli ad avere la meglio: decisive le reti di Fikayo Tomori al 46' e di Brahim Diaz al 54'. Con questo successo il club milanese vola a quota 20 punti e aggancia temporaneamente il Napoli in vetta, mentre i bianconeri rimangono in ottava posizione con 13 punti.