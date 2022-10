Allo stadio Via Del Mare passa la Juventus: nella 12a giornata di campionato la squadra di Allegri si impone per 1-0 sul Lecce. Decide la splendida rete di Nicolò Fagioli al 73', che consente ai bianconeri di raggiungere quota 22 punti in classifica al pari della Roma, che lunedì sarà ospite del Verona. I giallorossi di Baroni, invece, restano a 8.