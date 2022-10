Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Kouamé risponde a Ceesay

Termina la decima giornata di Serie A con il match tra Lecce e Fiorentina, conclusosi con il punteggio di 1-1. I salentini erano passati a sorpresa in vantaggio al minuto 43 con la rete di Ceesay, il quale ha sfruttato il passaggio vincente di Gonzalez. La gioia dei padroni di casa, però, è durata pochi minuti, infatti al 48' Kouamé ha pareggiato i conti, siglando il gol del definitivo 1-1. I giallorossi sono rimasti anche in 10 a causa dell'espulsione di Gallo al minuto 94. Con questo risultato la Fiorentina, tredicesima in classifica, sale a 10 punti, mentre il Lecce ha scavalcato il Bologna e si è piazzato in sedicesima posizione con 8 punti.