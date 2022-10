La vittoria del Napoli contro il Torino aveva permesso agli uomini di Spalletti di posizionarsi primi in classifica, ma ecco che arriva subito l'Atalanta ad agganciare gli azzurri ed ora sono prime a 20 punti. La squadra di Gasperini ha vinto in casa per 1-0 contro la Fiorentina di Italiano grazie al gol di Lookman al 59' che ha deciso la partita.