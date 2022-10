Serie A, Inter-Salernitana 2-0: Lautaro e Barella portano i nerazzurri a -1 dalla Roma

La domenica di Serie A si apre con la vittoria dell'Inter contro la Salernitana per 2-0. I nerazzurri hanno controllato il match per tutto il tempo e sono passati in vantaggio con Lautaro Martinez al minuto 13. Gli uomini di Inzaghi hanno continuato a gestire il risultato e al 58' Barella ha messo a segno la rete del definitivo 2-0. Con questo successo l'Inter sale al settimo posto, portandosi a -1 dalla Roma (a quota 19 punti), mentre la Salernitana rimane a 10 punti.