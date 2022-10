Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte dallo Stadio Diego Armando Maradona: l'ottava giornata di campionato si apre con la vittoria casalinga del Napoli sul Torino. Gli azzurri si impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Anguissa (6' e 12') e alla rete di Kvaratskhelia (37'). In gol per i granata Sanabria (43').

Con questo risultato il Napoli si porta a 20 punti in classifica, in vetta, mentre il Torino resta a 10.