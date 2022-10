Serie A, Fiorentina-Lazio 0-4: i biancocelesti salgono al terzo posto

La nona giornata di Serie A si conclude con la vittoria della Lazio in casa della Fiorentina per 0-4. Gli uomini di Sarri chiudono il match già nel primo tempo portandosi sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Vecino all'11' e Zaccagni al 25'. Nella seconda frazione di gioco la Viola ci prova, ma al minuto 85 Luis Alberto mette a segno il gol dello 0-3. Inoltre Immobile realizza il definitivo 0-4 al 91'. Con questa vittoria la Lazio scavalca nuovamente la Roma e sale al terzo posto in classifica quota 20 punti, mentre la Fiorentina rimane tredicesima con 9 punti in 9 partite.