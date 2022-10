Serie A, Cremonese-Sampdoria 0-1: Colley regala ai blucerchiati la prima vittoria in campionato

La prima partita di Serie A di questo lunedì ha visto come protagoniste Cremonese e Sampdoria ed è terminata con il punteggio di 0-1 per i blucerchiati grazie alla rete di Omar Colley al minuto 78 su assist di Manolo Gabbiadini. Da segnalare l'errore di Cyriel Dessers dal dischetto al 7', che poteva portare in vantaggio i padroni di casa. Con questo risultato la Sampdoria conquista la prima vittoria in campionato e vola al diciottesimo posto con 6 punti, mentre la Cremonese sprofonda in ultima posizione con 4 punti.